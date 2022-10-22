Осенний коридор затмений 2022 года обещает осложнить обстановку в мире, в России и в жизни каждого отдельно взятого человека. Что предсказывают астрологи и что советуют, чтобы пережить это время без потерь?

Коридор затмений — период между двумя затмениями, а также несколько дней до и после. Осенний коридор затмений 2022 года открывается солнечным затмением 25 октября, затем его подхватит лунное затмение 8 ноября. Окончательно коридор затмений завершится 23 ноября.

Что ждет мир и Россию?

Особое внимание астрологи обращают на лунное затмение 8 ноября, которое сложится на последней квадратуре Сатурна в Водолее и Урана в Тельце.

«Ведь именно эти две планеты ответственны за все те непредсказуемые изменения и повороты, что мы переживаем с самого начала 2022 года. Пертурбации на всех уровнях нашей жизни продолжаются и выходят на завершающий этап», — рассказала Sibnet.ru основатель Центра ментальной Астрологии Ада Комракова.

Затмения произойдут на оси Телец-Скорпион, что, по словам астролога, связано с циклом жизни и смерти, созидания и разрушения, стабильности и трансформаций. Эта ось отражает наше взаимодействие с личными и чужими ресурсами, материальными ценностями.

«На глобальном уровне продолжается кризис в финансовом и промышленном секторе, политика ограничений и контроля пока остается главным способом воздействия и управления. Внешнее давление будет усиливаться, а введенные ограничения начнут давать более осязаемые результаты», — прогнозирует Комракова.

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На уровне формальностей могут быть расторгнуты договоренности или аннулировано членство в различных организациях.

Также в этот период могут ожидать перемены в банковском секторе, введение новых правил и ограничений.

«Национальная валюта будет переживать сильное давление и результат будет зависеть от действий государственного регулятора. С другой стороны, Уран в Тельце и ретроградность Марса запустят глобальный процесс переориентации на новые рынки и локации», — уточнила Комракова.

Нефть и падение Солнца

Астролог Александр Беспалов отметил, что затмение пройдет через богатую нефтью Сибирь, а это заставляет задуматься о неприятностях на рынке нефти и в энергетике.

«Тень затмения выделяет регионы, в которых полгода после затмения будут происходить кармические события. Затмение идет с севера на восток, затрагивает Россию, Украину, Казахстан, часть Восточной Европы. Происходит ухудшение состояния людей. В период затмения возможны кражи, обманы предательства, измены», — сказал на YouTube-канале Беспалов.

Он отметил, что похожее солнечное затмение было в 2004 году, когда на Украине прошел первый Майдан, случилась так называемая «оранжевая революция» и к власти пришел Виктор Ющенко. «Будут проигрываться похожие сценарии», — считает астролог.

«Это редкое затмение. Солнце в падении. Когда Солнце падает, начинается падение начальства, высокопоставленных личностей, президентов», — сказал Беспалов.

Как на личном?

«На личном уровне с эволюционной точки зрения главными задачами для нас становятся: стремление к созиданию, накоплению и сохранению, финансовой устойчивости, развитию собственных талантов и их монетизации, а также личной стабильности и безопасности», — сказала Комракова.

По ее словам, эти затмения запускают переоценку собственных ресурсов: от отношения к здоровью до личной собственности.

Это время поиска стабильности в финансовом плане, что может привести к операциям с движимым и недвижимым имуществом, к поиску новых источников доходов, смене формата работы, началу монетизации своих талантов. Главным мотивом станет потребность в свободе и финансовой независимости.

Как пройти коридор затмений?

Стоит отказаться от любых дальних поездок, авантюр и экстрима, аварийный фон будет повышен.

«25 октября надо быть внимательным ко всем события, которые приходят в жизни. Можем нагрубить, не сдержать себя, и мы запускаем эту энергию на все солнечные затмения на 19 лет. Поэтому что бы не происходило, надо воспринимать более лояльно, пытаться в жизни все разгладить и не усугубить», — посоветовала на YouTube-канале астролог Елена Негрей.

«Астрономически Солнце и Луна соединяются с кармическими узлами. Астрологически — сбор кармического урожая. И посадка новых семян. Мы пожинаем то, что посеяли в первом коридоре (30 апреля-16 мая), и сажаем то, что определит наше будущее», — сказала Sibnet.ru астролог Оксана Полещук.

Многие услышат отголоски тех событий, которые были, встретят тех же людей, получат возможность исправить ошибки, которые наделали, или продолжить дела, которые забросили.

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«Старайтесь не начинать стремительно развивать идеи, которые пришли вам в голову в этот период. А вот если вы придумали давно и эта мысль, как кнопка на стуле, заставляет вас подпрыгивать, то настало время для ее реализации», — сказала Полещук.

По ее словам, надо стремиться к такому себе, которой хотя быть в будущем, например, если без вредных привычек, то начинать убирать.

По словам Комраковой, наиболее чувствительными к влиянию этого коридора затмений станут представители нескольких знаков, родившиеся в определенные дни. Это Тельцы (родившиеся 20-25 апреля, 3-9 мая), Львы (23-29 июля, 5-11 августа), Скорпионы(24-29 октября, 5-10 ноября) и Водолеи (20-25 января, 2-7 февраля).