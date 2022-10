Игра The Sims 4 стала бесплатной

Симулятор жизни The Sims 4 перевели на условно-бесплатную модель распространения, об этом разработчики объявили в рамках шоу Behind The Sims Summit.

Базовую версию The Sims 4 с 18 октября можно загрузить бесплатно на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Обладателям подписки EA Play или EA Play Pro бесплатно достанется расширенное издание The Sims 4.

Тем, кто ранее купил The Sims 4 на одной из целевых платформ, разработчики подготовили подарок — бонусный комплект Desert Luxe Kit с мебелью для дома и улицы.

В ближайшее время The Sims 4 получат изменения геймплея. Так, создатели игры переработают поведение младенцев. Если раньше они только спали и плакали, то теперь малыши получат определенную свободу действий.

The Sims 4 вышла на ПК в сентябре 2014 года. Через три года игру портировали на PlayStation 4 и Xbox One. Все это время она оставалась популярной — так, летом 2021 года The Sims 4 достигла показателя в 36 миллионов игроков.