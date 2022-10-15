Мобилизованных мужчин отправили к местам боевых действий в рамках специальной военной операций, сообщил в телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков.
«В 242 учебном центре ВДВ проводили мобилизованных ребят к местам решения боевых задач в рамках СВО. Они с достоинством приняли призыв о частичной мобилизации. Не стали прятаться и убегать из страны. Как настоящие мужчины они уходят защищать Родину», — написал Бурков.
По его словам, перед отправкой парни вспомнили, как обращаться с оружием и военной техникой, прошли тактические и медицинские курсы.
«Во время занятий на полигоне пообщался с мобилизованными ребятами. Они отмечают, что сейчас уже совершенно другой уровень подготовки и иные подходы к обучению. Программу значительно дополнили по сравнению с той, которую они проходили, будучи срочниками», — отметили глава региона.
С начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, прошло около трех недель.
misha5958317И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.
MuCbEСуровикину нужно еще 30% энергетической инфраструктуры "погасить" и залпы на 3-4 дня продлить
Siberian sinner"Онли бизнес, нотфин пёрсонал" До последнего хохла!!!
DickyМодераторы сибнета заразились параноидальной русофобией.