Мобилизованных мужчин отправили к местам боевых действий в рамках специальной военной операций, сообщил в телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков.

«В 242 учебном центре ВДВ проводили мобилизованных ребят к местам решения боевых задач в рамках СВО. Они с достоинством приняли призыв о частичной мобилизации. Не стали прятаться и убегать из страны. Как настоящие мужчины они уходят защищать Родину», — написал Бурков.

По его словам, перед отправкой парни вспомнили, как обращаться с оружием и военной техникой, прошли тактические и медицинские курсы.

«Во время занятий на полигоне пообщался с мобилизованными ребятами. Они отмечают, что сейчас уже совершенно другой уровень подготовки и иные подходы к обучению. Программу значительно дополнили по сравнению с той, которую они проходили, будучи срочниками», — отметили глава региона.

С начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, прошло около трех недель.