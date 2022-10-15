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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованных омичей отправили на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/gubernator_burkov

Мобилизованных мужчин отправили к местам боевых действий в рамках специальной военной операций, сообщил в телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков.

«В 242 учебном центре ВДВ проводили мобилизованных ребят к местам решения боевых задач в рамках СВО. Они с достоинством приняли призыв о частичной мобилизации. Не стали прятаться и убегать из страны. Как настоящие мужчины они уходят защищать Родину», — написал Бурков.

По его словам, перед отправкой парни вспомнили, как обращаться с оружием и военной техникой, прошли тактические и медицинские курсы.

«Во время занятий на полигоне пообщался с мобилизованными ребятами. Они отмечают, что сейчас уже совершенно другой уровень подготовки и иные подходы к обучению. Программу значительно дополнили по сравнению с той, которую они проходили, будучи срочниками», — отметили глава региона.

С начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, прошло около трех недель. 

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