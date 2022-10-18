Затаившийся охотник: инопланетяне нас боятся?

Обыватели перестают верить в НЛО, свидетельствую опросы. Однако полностью исключить существование инопланетных цивилизаций во Вселенной нельзя, твердят ученые. Но если пришельцы есть, то где? Почему не нужно посылать им сигналы, и на кого похожи жители других планет?

По данным опросов, если пять лет назад в существование инопланетян верили более 40% россиян, то после ежегодно вера во внеземные цивилизации неуклонно снижалась, приблизившись к 20%. Это объяснимо — несмотря на разные теории уфологов, реальных доказательств существования НЛО нет, а сообщений об их появлении все меньше. Так могут ли существовать инопланетяне? И если да, почему мы их не видим?

Далекие и недобрые

Если инопланетяне существуют и создают цивилизации, человек, скорее всего, ничего не узнает об этом в ближайшем будущем. «Внеземные цивилизации значительно удалены от нас, и, чтобы их обнаружить, требуется масштабный поиск», — заявил американский писатель, профессор астрофизики Рочестерского университета Адам Франк.

Возможно, в утверждениях некоторых исследователей, предполагающих, что внеземные обитатели просто не хотят идти на контакт с землянами, есть определенная логика. На этот счет, по словам Франка, высказывался и Стивен Хокинг.

Современная мифология об НЛО — книги, фильмы, истории — почему-то в основном представляет продвинутые цивилизации непременно древними, мудрыми и мирными. Но такие гипотезы не имеют под собой никаких оснований.

«К отправке посланий внеземным цивилизациям стоит подходить с большей осторожностью. Не исключено, что среди звезд затаились недоброжелатели», — предупредил ученый.

Затаившиеся охотники

Недавно стала популярна теория «темного леса», основанная на одноименном произведении китайского фантаста Лю Цысиня. Согласно ей, сверхразвитая цивилизация стремиться скрыть свое существования от другой, более продвинутой, потому что никто не хочет быть уничтоженным.

«Вселенная — это темный лес. Каждая цивилизация — вооруженный до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев старающийся ступать бесшумно... Охотнику есть чего опасаться... Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация». Лю Цисинь.

По мнению Франка, теория «темного леса» весьма любопытна и о ней нужно помнить перед тем, как бездумно отправлять послания для соседей по Вселенной. Никто не знает, что за существа отреагируют на наши призывы.

«Не стоит проецировать на другие цивилизации собственные представления о нравственности, нормах поведения, безопасности и так далее. При этом можно искать непреднамеренные сигналы извне. Кстати, гипотетические внешние наблюдатели могут обнаружить нас по таким же сигналам с большого расстояния», — подчеркнул ученый.

Нелепые тарелки

Все это только теории, утверждать, что инопланетяне существуют, что они разумны и развиты, нельзя. И тем более заявлять, что они уже посещали землю или делают это до сих пор, при этом выбирая для перемещения «тарелки с подсветкой».

«Это нелепо. Подобные сообщения появляются либо из-за некачественных наблюдений, либо благодаря тому, что человек принимает за НЛО отсоединившуюся ступень ракеты или какое-то атмосферное явление. Доказательств существования НЛО нет. Это антинаучно», — констатировал Франк.

Создатель мифа о летающих тарелках — Кеннет Арнолд. В 1947 году он искал упавший в США самолет, когда увидел быстро летящие «подпрыгивающие» объекты. Он описал их как «блюдца, скачущие по воде». А журналисты сократили — «летающие тарелки». Через 40 лет выяснилось, что это были самолеты F-84.

Так что рассуждения о том, на чем летают «мудрые» пришельцы, безосновательны. Человек пока даже не может представить, какая форма жизни возможна на иных планетах.

Да и сами инопланетяне не обязательно должны быть гуманоидами. Остается только предполагать, какие причудливые формы может принять другая жизнь. Разумный осьминог? Почему бы и нет!

«Осьминоги очень развиты, но у них нет ничего из вышеперечисленного, а мозг расположен весьма своеобразно. Лично я не вижу причины, почему для наличия интеллекта существо должно быть прямоходящим, иметь руки и большие пальцы, отстоящие от остальных», — предположил исследователь.

Строя гипотезы, лучше не проецировать детали развития ситуации на Земле на процессы, происходящие в остальной Вселенной. Человечество, объясняет ученый, делает так каждый раз.

А на новом витке прогресса и развития науки открывает вещи, полностью ломающие былые стереотипы: «Когда мы впервые начали находить планеты у других звезд, их расположение не укладывалось в логику Солнечной системы. У нас гиганты Юпитер и Сатурн располагаются ближе к периферии. Но в первой же звездной системе, которую мы открыли, орбита местного «Юпитера» была ближе к светилу, чем у нашего Меркурия. Так что нас ждут сюрпризы».