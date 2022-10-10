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Блогер указал на перегрев iPhone 14 Plus в играх

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone 14 Plus оказался плохо приспособлен к играм. При запуске Genshin Impact с максимальными настройками графики он перегревается и наблюдаются проблемы в работе процессора.

Канал Golden Reviewer провел тестирование производительности iPhone 14 Plus в Genshin Impact с ультранастройками. В течение первых пяти минут работы FPS держались в районе 60 кадров в секунду, но затем стабильность была утеряна и счетчик начала показывать 30-45.

Проблема связана с перегревом процессора. В iPhone 14 Plus используется прошлогодний A15 Bionic, но из-за изменения системы охлаждения он начал перегреваться в новой модели смартфона, что приводит к троттлингу. 

Троттлинг — перебои в работе процессора. При перегреве он начинает пропускать такты, что приводит к принудительному ограничению частоты и сбоям.

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Sovik

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pepelmetal

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