Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва

Сервис PlanetScope опубликовал спутниковые снимки Крымского (Керченского) моста 7 и 8 октября (до и после теракта).

Изображения опубликованы на официальной странице Planet в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора). На снимках видна часть моста, которая пострадала в результате подрыва.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

По данным властей Крыма, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли три человека.