СК заявил о гибели людей при взрыве на Крымском мосту

Три человека погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту, говорится в заявлении Следственного комитета России.

«Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сказано в заявлении ведомства.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате подрыва фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы.

В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета. Опоры арки для прохода судов не пострадали.