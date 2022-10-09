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СК заявил о гибели людей при взрыве на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СЕ РФ

Три человека погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту, говорится в заявлении Следственного комитета России.

«Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сказано в заявлении ведомства.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате  подрыва фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы.

В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета. Опоры арки для прохода судов не пострадали.

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