Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видео

Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видеоролик, в котором заявил, что не имеет отношения к инциденту.

«Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею», — говорит мужчина на видео, опубликованном телеграм-канал Baza.

Мужчина пояснил, что взорвавшийся грузовик использовал его дядя — Махир Юсубов, который всю жизнь занимался грузоперевозками и в основном брал грузы через сайт.

Махир Юсубов переоформил грузовик на племянника, однако оставался фактическим владельцем машины. При этом Самир Юсубов в настоящее время находится за границей.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел утром 8 октября, это привело к гибели трех человек, обрушению двух автомобильных пролетов, а также возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава.