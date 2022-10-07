Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки, а также сменить свои имена на женские.

Кадыров на торжественном построении бойцов силовых подразделений на военной базе в Ханкале заявил, что не понимает тех, «кто бросает свою родину в трудный час».

«Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — сказал глава Чечни.

Чеченский лидер подчеркнул, что в России была объявлена лишь частичная мобилизация, однако этого достаточно, чтобы каждый человек выполнял свой долг и добровольно предлагал полезные в бою навыки.