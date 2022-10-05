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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин освободил от мобилизации еще ряд категорий граждан

Источник:
РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отстрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан. Об этом он сообщил в среду на встрече по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», — приводит РИА Новости слова Путина.

Отсрочку предоставят впервые получающим среднее или высшее профессиональное образование по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.

Кроме того, отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях, а также о тех, которые расположены на территориях инновационных научно-технологических центров.

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