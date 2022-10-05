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Банки Европы стали отказывать в обслуживании UnionPay из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aranami / Attribution License

Россияне, использующие банковские карты китайской платежной системы UnionPay, сталкиваются с проблемами при попытках снять наличные в европейских банках.

О проблемах с картами UnionPay сообщали пользователи в Чехии, Испании, Финляндии и на Кипре. Так, например, карты китайской платежной системы теперь не принимают в чешском KB Bank, хотя еще пару недель назад они работали, сообщили «Известиям» в call-центре банка.

Проблемы с выдачей наличных с карт UnionPay возникали у владельцев карт китайской системы и в Испании. Чаще всего пользователи сообщали об отказе в выдаче наличных в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING.

Один из владельцев российской карты UnionPay рассказал РБК, что сеть Euronet уже месяца два не принимает карты UnionPay, выпущенные в России. Оплата товаров картами UnionPay в Испании, по его словам, и раньше была возможна только в самых туристических местах.

В Euronet газете подтвердили, что теперь отказывают в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими и белорусскими банками из-за правил международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС.

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