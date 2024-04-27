Минэкономразвития спрогнозировало средний курс доллара в 2024 году

Среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне до 94,7 рубля, следует из сценарных условий прогноза Минэконмразвития России.

«Курс рубля в 2024 год в среднем за год составит 94,7 руб. за доллар США (84,7 в 2023 году)», — приводят «Известия» текст документа.

По данным министерства, среднегодовой курс рубля в рамках базового сценария постепенно ослабляется. Отмечается, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар.

При этом Минэкономразвития ожидает, что в 2027-м доллар может быть на уровне в 103,8 рубля.

Министерство в 2024 году прогнозирует ослабление российской валюты к американской с ожидаемых в апреле 93,5 рубля за доллар до 98,1 рубля за доллар в декабре.