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Минэкономразвития спрогнозировало средний курс доллара в 2024 году

Источник:
«Известия»
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Среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне до 94,7 рубля, следует из сценарных условий прогноза Минэконмразвития России.

«Курс рубля в 2024 год в среднем за год составит 94,7 руб. за доллар США (84,7 в 2023 году)», — приводят «Известия» текст документа.

По данным министерства, среднегодовой курс рубля в рамках базового сценария постепенно ослабляется. Отмечается, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар.

При этом Минэкономразвития ожидает, что в 2027-м доллар может быть на уровне в 103,8 рубля.

Министерство в 2024 году прогнозирует ослабление российской валюты к американской с ожидаемых в апреле 93,5 рубля за доллар до 98,1 рубля за доллар в декабре.

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Топ комментариев

se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

urbasik

Столько рабочих рук и талантливых голов.Так стройте у себя Сингапур,кто вам мешает.