Как сэкономить при походах в магазин за продуктами

Покупка продуктов относится к одной из ключевых статей расходов в семье, но, если придерживаться нескольких простых правил, траты на еду можно сократить, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Первое и самое простое правило — не ходить в магазин голодным. Все дело в психологии — вы можете набрать много лишних товаров, особенно снеков для быстрого утоления голода. Поэтому старайтесь ходить в супермаркет, когда вы способны объективно оценивать необходимость покупки того или иного продукта, посоветовала эксперт в интервью «Известиям».

Второе правило — всегда составлять список продуктов. Это поможет не покупать лишние товары. Матвеева предложила лайфхак — заранее прописывать план питания на несколько дней и добавлять в него блюда, в которых ингредиенты пересекаются. Так можно полностью использовать товары, не выбрасывать остатки и экономить.

Третье правило — использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы, которые позволяют получать скидки или возвращать часть суммы с покупки с возможностью потратить ее на следующий поход в магазин. Не стоить забывать об оптовых закупках — у торговых сетей есть выгодные предложения на товары длительного хранения, например консервы.

Четвертое правило — приобрести многоразовую сумку для продуктов. Стоимость обычного пакета — от 8 до 10 рублей. В год можно сэкономить порядка 2 тысяч рублей только на одних пакетах.