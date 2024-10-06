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Как сэкономить при походах в магазин за продуктами

Источник:
«Известиям»
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Покупка продуктов относится к одной из ключевых статей расходов в семье, но, если придерживаться нескольких простых правил, траты на еду можно сократить, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Первое и самое простое правило — не ходить в магазин голодным. Все дело в психологии — вы можете набрать много лишних товаров, особенно снеков для быстрого утоления голода. Поэтому старайтесь ходить в супермаркет, когда вы способны объективно оценивать необходимость покупки того или иного продукта, посоветовала эксперт в интервью «Известиям».

Второе правило — всегда составлять список продуктов. Это поможет не покупать лишние товары. Матвеева предложила лайфхак — заранее прописывать план питания на несколько дней и добавлять в него блюда, в которых ингредиенты пересекаются. Так можно полностью использовать товары, не выбрасывать остатки и экономить.

Третье правило — использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы, которые позволяют получать скидки или возвращать часть суммы с покупки с возможностью потратить ее на следующий поход в магазин. Не стоить забывать об оптовых закупках — у торговых сетей есть выгодные предложения на товары длительного хранения, например консервы.

Четвертое правило — приобрести многоразовую сумку для продуктов. Стоимость обычного пакета — от 8 до 10 рублей. В год можно сэкономить порядка 2 тысяч рублей только на одних пакетах.


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Экономика #Продукты #Евровидение
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mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)

anubis77

Ты снова с больной головы на здоровую перекладываешь У тебя на форуме звание какое? Правильно "МЕГА флудер":)Оно...

GammiPluh

ты уже легенда среди старожилов

Uynachalnica

Ничего личного! Просто замечательный работник!