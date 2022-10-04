Партия Lada Granta выйдет без усилителя руля

АвтоВАЗ соберет партию автомобилей Lada Granta без электроусилителя рулевого управления.
В октябре в планах АвтоВАЗа значится выпуск 2,3 тысячи Lada Granta без электроусилителя руля, сообщил инсайдерский паблик Avtograd News во «ВКонтакте».
Пока неизвестно, будут ли автомобили выпускаться в такой комплектации постоянно, или «это партия под чей-то заказ».
АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя в июне стал выпускать упрощенную Lada Granta — без подушек безопасности, ABS и ESP. В августе модель снова получила «эйрбег».
volmenФото с учебного полигона,насадка на стволе.
korvinsSЗа твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)
UynachalnicaТам лента должна быть между коробкой и приемником.
UynachalnicaВот, вот, нашли у кого спрашивать!