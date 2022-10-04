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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Партия Lada Granta выйдет без усилителя руля

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ соберет партию автомобилей Lada Granta без электроусилителя рулевого управления.

В октябре в планах АвтоВАЗа значится выпуск 2,3 тысячи Lada Granta без электроусилителя руля, сообщил инсайдерский паблик Avtograd News во «ВКонтакте».

Пока неизвестно, будут ли автомобили выпускаться в такой комплектации постоянно, или «это партия под чей-то заказ».

АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя в июне стал выпускать упрощенную Lada Granta — без подушек безопасности, ABS и ESP. В августе модель снова получила «эйрбег».

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

korvinsS

За твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)

Uynachalnica

Там лента должна быть между коробкой и приемником.

Uynachalnica

Вот, вот, нашли у кого спрашивать!