Из военкомата в ЗАГС: зачем все начали жениться

С начала частичной мобилизации в авральном режиме работают не только военкоматы, но и ЗАГСы. Молодые и не очень пары оформляют отношения в день подачи заявления, потому что завтра жених уезжает в учебный центр, а затем на спецоперацию. А еще многие дети внезапно обретают отцов...

«Спонсор моего брака — мобилизация», — мрачно шутит жительница Бурятии Ольга Фролова. Она расписалась с любимым мужчиной Николаем через день после объявления мобилизации, а до этого прожила в гражданском браке больше 10 лет.

Молодыми начали встречаться, а потом и жить вместе. Об официальном оформлении отношений, конечно, думали, но не видели в этом большой срочности. Окончательно решились, когда узнали о беременности Ольги. «Посовещались и решили, что сначала рожу, и потом доберемся до ЗАГСа», — рассказывает женщина.

Но 21 сентября все изменилось. Как только Николай узнал о мобилизации, молча поехал в ювелирный магазин за кольцами. Он, бывший военный, служивший по контракту, понимал, что его могут мобилизовать.

Отказываться от участия в специальной военной операции он не хотел, говорил: «Призовут, пойду». Настаивал только на одном — необходимо срочно оформить брак.

«Концерт какой-то»

В четверг, 22 сентября пара поехала в ЗАГС, на руках у них была справка о беременности. Этот документ позволял расписаться в тот же день.

«Я думала, что мы будем одни такие "срочные"», — вспоминает Фролова. Но она ошиблась.

«Расписываться мы поехали в поселок Иволгинск. Там на центральной улице и ЗАГС, и МФЦ, и ДК. Мы, когда подъезжали, не поняли, что там происходит. Концерт какой-то, что ли? Подъехали к ЗАГСу, а там столько людей! Дети плачут, жены плачут, все срочно женятся, детей записывают на отцов», — описывает свое бракосочетание невеста.

В процессе подачи заявления и ожидания в очереди из брачующихся Николай и Ольга узнали, что мужчины, решившие заключать срочный брак — мобилизованные. Расписываться в срочном порядке им разрешают перед отправкой в учебный центр…

Повестка и желание

«Необходимость встать на защиту Родины проявила ответственность мужчин еще и в отношении семьи. Многие из тех, кто жили в гражданском браке, в эти дни приняли решение вступить в законный», — прокомментировала ситуацию руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.

Закон не предусматривает оформления брака для военнослужащих в особые сроки. Но сотрудники ЗАГСа могут пойти навстречу и зарегистрировать брак в ускоренном порядке.

И во многих регионах ЗАГСы пошли на встречу и стали регистрировать торопливых молодоженов. Для этого потребовалось две вещи — подать заявление на регистрацию в ускоренном порядке и предоставить повестку из военкомата со строчкой — «призван на военную службу по мобилизации».

Свадебные рекорды

По словам Корягиной, для сотрудников ЗАГСов наплыв брачующихся тоже стал испытанием. «В районах, где зачастую в отделе работает один человек, наши сотрудники, не считаясь с личным временем, регистрировали земляков», — добавила она.

В других регионах Сибири сотрудникам учреждений тоже пришлось срочно «мобилизоваться» — людей отзывали из отпусков и с больничных, а поток заявлений не иссякал.

В Бурятии за 10 дней с начала мобилизации ЗАГСы зарегистрировали более 1,3 тысячи браков мобилизованных. Это 25 % от общего количества браков за весь 2021 год. В Иркутской области за шесть дней — 1,2 тысячи.

А еще мужчины взяли ответственность не только за женщин, но и за детей. Так, в Бурятии за несколько дней 597 человек написали заявление на признание отцовства.

А зачем так срочно жениться?

Официально зарегистрированный брак — это фактически договор между мужчиной и женщиной, устанавливающих их права и обязанности по отношению друг к другу.

При вступлении в брак супруги могут рассчитывать на ряд юридических гарантий: совместная собственность, права наследования и в отдельных случаях компенсации.

«Представьте, если, не дай бог, мобилизованный погибает. Его близкие — супруга и дети получают компенсацию. Она немаленькая, а если они живут гражданским браком, и, тем более, если не оформлены дети на отца, они, по сути, ни на что не могут рассчитывать», — объяснил Sibnet.ru директор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

Члены семьи погибшего военнослужащего получают страховую выплату в размере 2,9 миллиона рублей, а также единовременное пособие в размере более 4,4 — миллиона рублей.

Тем не менее, у некоторых мобилизуемых возникают опасения, что они, напротив, могут навредить вторым половинкам поспешной регистрацией, так как это не только гарантии, но и обязательства.

Например, существует миф, что в случае смерти одного из супругов долги умершего переходят «по наследству».

«Это так не работает, — опроверг Карпекин. — Долги переходят не по наследству, а к наследуемому имуществу. И речь идет об общем имуществе супругов, приобретенном в период брака. А если они только что зарегистрировали брак, то получается, что общего имущества у них не будет».