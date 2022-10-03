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Совладелец «Зимней вишни» попросил прощения у общества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Совладелец ТРЦ «Зимняя вишня», где четыре года назад в пожаре погибли 60 человек, Вячеслав Вишневский попросил прощения у общества и попросил назначить ему минимальное наказание.

«Для меня стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТРЦ в эксплуатацию. Таким образом, данный процесс выявил нарушения закона РФ с моей стороны как бывшего руководителя юрлица, о чем я искренне сожалею и раскаиваюсь. Я прошу прощения у общества за себя и своих подчиненных», — цитирует «Интерфакс» последнее слово Вишневского.

Он добавил, что трагедия произошла через два года после его увольнения, поэтому он не мог отвечать за действия и бездействия последующего руководства. Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием.

Оглашение приговора Вишневскому начнется 5 октября. Гособвинение запросило для него наказание в виде 10 лет колонии, а также штраф в 490 миллионов рублей.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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Топ комментариев

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.