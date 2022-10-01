Эксперт рассказала о способах обмана на кассе магазина

Кассиры в магазинах используют различные способы обмана покупателей и главный способ борьбы с ним — это внимание при совершении покупки, сказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт перечислила способы обмана. Это и несоответствие цены на ценнике и в чеке, ввод вручную штрих-кода от другого товара, использование акции 1+1, применение чужих карт лояльности, двойное сканирование товара.

Обман с помощью карт лояльности — достаточно спорный момент. «Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», — сказала Лебединская в интервью «Прайм».

Во втором случае кассир, увидев большое количество бонусов на карте, отдает владельцу свою, после чего бонусы списывает себе.

Что касается опасений покупателей о том, что кассир может отменить покупку, не уведомляя банк, (чтобы деньги покупателю не вернулись), то это невозможно. Бывает, что сообщение о снятии денег пришло, но кассир говорит, что оплата не прошла и клиент, будучи уверенным в том, что оплата действенно отсутствует, приобретает товар второй раз.

При возврате товара баллами лояльности также возможно столкнуться с невозвратом «электронных денег». «Например, гражданин приобрел и сдал товар, как не подошедший по размеру. По карте лояльности возврат товара прошел, возврат денег произошел, а баллов лояльности — нет», — рассказала экономист.