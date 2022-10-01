НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт рассказала о способах обмана на кассе магазина

Источник:
«Прайм»
491 0
Фото: © Sibnet.ru

Кассиры в магазинах используют различные способы обмана покупателей и главный способ борьбы с ним — это внимание при совершении покупки, сказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт перечислила способы обмана. Это и несоответствие цены на ценнике и в чеке, ввод вручную штрих-кода от другого товара, использование акции 1+1, применение чужих карт лояльности, двойное сканирование товара.

Обман с помощью карт лояльности — достаточно спорный момент. «Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», — сказала Лебединская в интервью «Прайм».

Во втором случае кассир, увидев большое количество бонусов на карте, отдает владельцу свою, после чего бонусы списывает себе.

Что касается опасений покупателей о том, что кассир может отменить покупку, не уведомляя банк, (чтобы деньги покупателю не вернулись), то это невозможно. Бывает, что сообщение о снятии денег пришло, но кассир говорит, что оплата не прошла и клиент, будучи уверенным в том, что оплата действенно отсутствует, приобретает товар второй раз.

При возврате товара баллами лояльности также возможно столкнуться с невозвратом «электронных денег». «Например, гражданин приобрел и сдал товар, как не подошедший по размеру. По карте лояльности возврат товара прошел, возврат денег произошел, а баллов лояльности — нет», — рассказала экономист.

Еще по теме
ФАС разберется с резким подорожанием военной экипировки
Дешевая водка снова подорожает
Россиянам продлили действие порога беспошлинного ввоза
PepsiCo прекратила производство напитков в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Плюсы и минусы: зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье
Очередь на границе России и Грузии сняли из космоса. ФОТО
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (0)
Картина дня
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Шойгу пообещал не призывать женщин
Заявка Киева на вступление в НАТО оказалась «сюрпризом» для США
Газпром прекратил поставку газа в Италию
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Вот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего