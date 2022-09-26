Вручение повесток по частичной мобилизации будет круглосуточным

Повестки о призыве к частичной мобилизации в России могут вручаться круглосуточно, сообщается в официальном телеграм-канале «Объясняем.рф».
«Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении правительственного портала.
Также уточняется, что призванные в рамках частичной мобилизации будут проходить подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа, где находится место призыва.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. На службу планируется призвать порядка 300 тысяч человек из резерва.
kygearНовосибирск очень упитанный город.Еды завались,шмотки тоже в изобилии и жвачки полно.Значит эта провокация...
GammiPluhСША заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис
GammiPluhа какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...
urbasikКто бы указывал.Пробы ставить негде