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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вручение повесток по частичной мобилизации будет круглосуточным

Источник:
Sibnet.ru
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Повестки о призыве к частичной мобилизации в России могут вручаться круглосуточно, сообщается в официальном телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении правительственного портала.

Также уточняется, что призванные в рамках частичной мобилизации будут проходить подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа, где находится место призыва.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. На службу планируется призвать порядка 300 тысяч человек из резерва.

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Топ комментариев

kygear

Новосибирск очень упитанный город.Еды завались,шмотки тоже в изобилии и жвачки полно.Значит эта провокация...

GammiPluh

США заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис

GammiPluh

а какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...

urbasik

Кто бы указывал.Пробы ставить негде