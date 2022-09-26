Курс фунта стерлингов рухнул до исторического минимума

Курс фунта стерлингов в ходе утренних торгов опустился до исторического минимума, свидетельствуют данные торгов на Forex Capital Markets

Стоимость фунта стерлингов опустилась до рекордных 1,0349 доллара. Обвал британской валюты показывает, что рынки не доверяют Великобритании и что ее финансовая мощь находится в осаде, приводит агентство Bloomberg мнение Saxo Capital Markets Джессики Амир.

По его словам, фунт находится в шаге от паритета, и дальше ситуация будет только ухудшаться.

Эксперты считают, что курс фунта упал до рекордно низкого уровня после того, как министр финансов Великобритании Квази Квартенг пообещал продолжить снижение налогов. А это может привести к резкому росту инфляции и государственного долга.