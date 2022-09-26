Массовые акции против мобилизации прошли в Якутии и Дагестане. ВИДЕО

Женщины в Якутске водили хоровод против мобилизации, а жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу, протестуя против ошибочных, по их мнению, действий властей при призыве на военную службу.

Обе акции состоялись в воскресенье. Женщины в Якутске водили осуохай — традиционный хоровод. По данным «Якутия. Инфо», в нем участвовали примерно 500 человек. Они скандировали: «Дайте нашим детям жить!» и «Отдайте наших дедушек!»

Руководитель Аппарата Общественной палаты Якутии Анжелика Андреева заявила, что осуохай — это «благословление матерей на возвращение живыми мужей и сыновей», которые подлежат мобилизации.

Видео с трассы у поворота на село Эндирей распространялись в местных соцсетях. Авторы роликов поясняют, что акция направлена именно против мобилизации. На видео слышна стрельба и видны вскинутые вверх стволы автоматов.

«Гражданам дали разъяснения на интересующие вопросы. Услышав ответы на заданные вопросы от уст представителей власти, граждане поблагодарили прибывших руководителей и разошлись по месту жительства», — заявили в администрации Хасавюртовского района.

По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр СМИ-иноагентов), 25 сентября на различных акциях в России были задержаны не менее 127 человек, из них 24 — в Якутске. 24 сентября по всей стране задержали как минимум 783 человека. Больше всего в Москве — 396, Санкт-Петербурге — 132 и Новосибирске — 71. Официальные органы никак не комментировали количество задержанных.