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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Массовые акции против мобилизации прошли в Якутии и Дагестане. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины в Якутске водили хоровод против мобилизации, а жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу, протестуя против ошибочных, по их мнению, действий властей при призыве на военную службу.

Обе акции состоялись в воскресенье. Женщины в Якутске водили осуохай — традиционный хоровод. По данным «Якутия. Инфо», в нем участвовали примерно 500 человек. Они скандировали: «Дайте нашим детям жить!» и «Отдайте наших дедушек!»


Руководитель Аппарата Общественной палаты Якутии Анжелика Андреева заявила, что осуохай — это «благословление матерей на возвращение живыми мужей и сыновей», которые подлежат мобилизации.

Видео с трассы у поворота на село Эндирей распространялись в местных соцсетях. Авторы роликов поясняют, что акция направлена именно против мобилизации. На видео слышна стрельба и видны вскинутые вверх стволы автоматов.


«Гражданам дали разъяснения на интересующие вопросы. Услышав ответы на заданные вопросы от уст представителей власти, граждане поблагодарили прибывших руководителей и разошлись по месту жительства», — заявили в администрации Хасавюртовского района.

По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр СМИ-иноагентов), 25 сентября на различных акциях в России были задержаны не менее 127 человек, из них 24 — в Якутске. 24 сентября по всей стране задержали как минимум 783 человека. Больше всего в Москве — 396, Санкт-Петербурге — 132 и Новосибирске — 71. Официальные органы никак не комментировали количество задержанных.

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Политика #Россия #Активисты
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Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

shatlnk

анекдот в тему:мариуполь, донецк, луганск.....сидят мирные жители в подвале, от лиха прячутся. и тут,...