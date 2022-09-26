Стрельба произошла в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, предположительно, ранен военный комиссар, сообщают местные телеграм-каналы.

Мужчина, предположительно, мобилизованный, открыл стрельбу в военкомате и ранил военного комиссара в Усть-Илимске Иркутской области, сообщает телеграм-канал «Борус». Раненного увезла «скорая», а мужчину задержали. Видео со стрельбой в военкомате Усть-Илимска появилось в Сети.

Дозвониться до МВД по Иркутской области Sibnet.ru не удалось.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ходе обращения к гражданам он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях».