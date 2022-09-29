Собеседование — самый ответственный этап перед приемом на работу, кандидат и работодатель встречаются лицом к лицу и оценивают друг друга. Специалисты сервиса Jobby дали несколько простых советов, как подготовиться к собеседованию, чтобы оно прошло удачно.

Найти работу по душе, изучив десятки вакансий, — только первый этап. Решение о приеме принимается после собеседования. Это встреча между работодателем и соискателем, по итогам которой становится понятно, будете ли кандидат работать в компании или нет.

В зависимости от должности варьируется и количество этапов. Чем больше ответственности предполагает должность — тем сложнее отбор.

Какими бывают собеседования?

Индивидуальные собеседования

Такое интервью проводится один на один с работодателем. Предполагается, что это менее стрессовый вариант, так как кроме кандидата и интервьюера в комнате больше не будет других соискателей.

Индивидуальные собеседования делятся на виды:

В один этап:

Собеседование на работу обычно проходит с рекрутером или руководителем компании. Чаще всего, собеседование в один этап проводится на должности, которые не требуют особых профессиональных навыков. Как правило, решение после такого интервью может быть вынесено практически сразу.

В несколько этапов:

Этот вид собеседования проводится поэтапно и может занимать некоторое время, иногда даже несколько недель. Это делается для того, чтобы отсеять неподходящих кандидатов в самом начале, ведь собеседование в несколько этапов готовы пройти не все. Во время многоуровневого собеседования первый этап может начаться уже с небольшого интервью по телефону.

Групповые собеседования

Во время группового собеседования на работу интервью с несколькими кандидатами проходит одновременно. Для этого формируются небольшие группы. Работодатель знакомит соискателей с компанией, особенностями вакансии, возможно, и с некоторыми людьми из коллектива.

На таких собеседованиях можно увидеть, как человек ведет себя в новой обстановке среди незнакомых людей. Для этого могут быть предложены специальные задания — либо индивидуальные, либо коллективные, сразу для нескольких человек.

Также бывают собеседования, на которых одного соискателя могут интервьюировать несколько работодателей. В таких случаях во время интервью может быть комиссия из нескольких человек, которая по итогам прохождения выносит общее решение.

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Советы для подготовки к собеседованию

1. Изучить компанию и интервьюера

Стоит найти информацию о будущем возможном работодателе: узнать историю создания компании, миссию и ценности, продукты или услуги, достижения, команду и руководителей. Подобную информацию также можно найти и на сайте компании. Почитать, что о компании пишут в СМИ — новости, достижения, выступления экспертов. Еще стоит обратить внимание на отзывы о компании: если такие есть, лучше ознакомиться с ними заранее.

2. Подготовить ответы на популярные вопросы

Самые популярные вопросы на собеседовании при устройстве на работу: Расскажите немного о себе? Расскажите об одной из своих сильных и слабых сторон? Почему мы должны выбрать именно вас?

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Ответы на них можно подготовить заранее и порепетировать. Можно попросить кого-либо из семьи или друзей побыть слушателем и дать обратную связь.

При рассказе о предыдущем опыте лучше не перечислять все пункты из резюме. Сконцентрироваться лучше именно на том опыте, который подходит к вакансии. Не стоит готовить длинный рассказ, он должен быть не слишком долгим и структурированным.

Рассказ о личностных качествах стоит подкреплять их примерами из реальной жизни. Лучше заранее сформулировать аргументы, которые будут говорить о том, почему кандидат идеально подходит на эту вакансию.

3. Подготовить вопросы к интервьюеру

Работодатели в ходе интервью почти всегда спрашивают о том, есть ли вопросы у соискателей. Не надо стесняться, надо спрашивать о важных вещах: про зарплату, про график, про условия и так далее. Лучше заранее подготовить встречные вопросы: это покажет знания о компании и серьезные намерения.

4. Быть готовым к сложным вопросам

Работодатели могут использовать разные методы проведения собеседования. Это может быть ситуативное интервью, где рекрутер дает кейсы, которые необходимо решить. Это делается, чтобы понять, как сотрудник будет реагировать в разных ситуациях. Например, вопрос: «Вам достался проблемный клиент, как вы себя поведете?».

Главное — сохранять спокойствие и не бояться рассуждать о решении вслух. Так работодатель увидит ход мысли, и даже если ответ будет неправильным, есть шанс показать себя с хорошей стороны.

5. Подобрать подходящую одежду

Если нет возможности выяснить, какой дресс-код принят в компании, стоит следовать общим правилам: чистая, опрятная, выглаженная нейтральная одежда, ухоженный вид, аккуратная прическа — все это может произвести впечатление на работодателя.