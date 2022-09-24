Глава Совета ЕС пообещал визы уклоняющимся от мобилизации

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам, избегающим мобилизации.

«Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор – частичная мобилизация», — цитирует РИА Новости слова Мишеля, сказанные им в интервью изданию Politico.

По его словам, Евросоюз должен «проявить открытость» по отношению к тем, кто хочет покинуть Россию.

Накануне официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия обсудит возможные действия на своих границах в связи с ситуацией вокруг Украины и частичной мобилизацией в России.

В четверг официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК в настоящее время обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.