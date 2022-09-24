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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Совета ЕС пообещал визы уклоняющимся от мобилизации

Источник:
ТАСС
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Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам, избегающим мобилизации.

«Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор – частичная мобилизация», — цитирует РИА Новости слова Мишеля, сказанные им в интервью изданию Politico.

По его словам, Евросоюз должен «проявить открытость» по отношению к тем, кто хочет покинуть Россию.

Накануне официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия обсудит возможные действия на своих границах в связи с ситуацией вокруг Украины и частичной мобилизацией в России.

В четверг официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК в настоящее время обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.

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Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

krasprol

Этому государству нельзя доверять.