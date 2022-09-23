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Рабочие места сохранят для мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России сохранит рабочие места для мобилизованных граждан. Трудовые договоры приостановят, но не расторгнут.

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Председатель правительства Михаил Мишустин внес для этого изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. 

«Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в сообщении правительства.

 

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