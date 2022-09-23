Рабочие места сохранят для мобилизованных

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Правительство России сохранит рабочие места для мобилизованных граждан. Трудовые договоры приостановят, но не расторгнут.
Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и
позже вернуться на прежнее место работы. Председатель правительства Михаил
Мишустин внес для этого изменения в особенности правового регулирования
трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году.
Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной
мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут
сохранены.
«Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий
граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022
года», — говорится в сообщении правительства.
vladik81дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)
pkv84Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...
UynachalnicaСейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!
Denis CENTRЕщё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...