НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Можно ли выезжать за границу при объявлении мобилизации?

Источник:
Sibnet.ru
652 0
Фото: martinwcox / Attribution License
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации — призыву подлежат граждане из запаса. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября и затронут порядка 300 тысяч человек. Смогут ли подлежащие мобилизации россияне выезжать за границу?

Призыву на первом этапе будут подлежать резервисты — отслужившие в армии мужчины, которые имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку. 

Что известно о мобилизации

Как узнать свою военно-учетную специальность и категорию учета. Воинское звание, код военно-учетной специальности, категория учета указываются в военном билете — в пунктах «служба в запасе», а также во вкладыше «мобилизационное предписание».

Есть ли ограничения на выезд резервистов?

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с объявленной в России частичной мобилизацией не предусмотрено.

Мобилизационные мероприятия в России регламентируются федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», принятым в 1997 году. В нем содержатся требования к гражданам в период мобилизации.

Так, вторая статья 21 закона о мобилизации гласит: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов уточнил РИА Новости, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, однако он действует с момента получения повестки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли решение о закрытии границ для резервистов, заявил, что в действующих законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации. По его словам, в ближайшее время будут опубликованы разъяснения на этот счет.

Еще по теме
Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги»
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Россия развернет новые части после частичной мобилизации
Секретный параграф есть в указе о частичной мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (0)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Pahan1995

Ну что, диванные анаЛитики, эксперты и потреоты, настал ваш час! Теперь у вас есть отличная возможность...

scrubs2009

Ничего хорошего в этом нет, так и до самых простых дойдет инвалидов и больных в запасе, дело времени,...

pwacheslav

Не зря они недавно в Уголовном Кодексе сделали изменения. Если сопоставить логически все действия которые...

Killer1974

Надеюсь, на чиновников любого ранга, это тоже распространяется?