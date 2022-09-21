Можно ли выезжать за границу при объявлении мобилизации?

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации — призыву подлежат граждане из запаса. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября и затронут порядка 300 тысяч человек. Смогут ли подлежащие мобилизации россияне выезжать за границу?

Призыву на первом этапе будут подлежать резервисты — отслужившие в армии мужчины, которые имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.

Что известно о мобилизации

Как узнать свою военно-учетную специальность и категорию учета. Воинское звание, код военно-учетной специальности, категория учета указываются в военном билете — в пунктах «служба в запасе», а также во вкладыше «мобилизационное предписание».

Есть ли ограничения на выезд резервистов?

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с объявленной в России частичной мобилизацией не предусмотрено.

Мобилизационные мероприятия в России регламентируются федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», принятым в 1997 году. В нем содержатся требования к гражданам в период мобилизации.

Так, вторая статья 21 закона о мобилизации гласит: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов уточнил РИА Новости, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, однако он действует с момента получения повестки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли решение о закрытии границ для резервистов, заявил, что в действующих законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации. По его словам, в ближайшее время будут опубликованы разъяснения на этот счет.