Путин рассказал о «ядерном шантаже» НАТО и розе ветров

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал о «ядерном шантаже» Запада и ответной реакции, при которой Россия не будет блефовать.

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», — сказал Путин.

Также президент сказал, что Россия также располагает различными средствами поражения. Он не назвал точно, о чем, речь.

«И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что «роза ветров может развернуться» в сторону тех, кто угрожает России ядерным оружием.