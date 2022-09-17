Ростелеком расширит зону стабильного покрытия в Новосибирской области

Компания Ростелеком до конца 2022 года построит в Новосибирской области еще 29 базовых станций. Благодаря этому расширится зона стабильного покрытия интернета и мобильной связи.

По оценкам специалистов, порядка шесть тысяч жителей Новосибирской области получат доступ к улучшенной мобильной связи по технологии LTE и беспроводному интернету, сообщает пресс-служба оператора.

Строительство базовых станций ведется в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». По нему предусмотрена организация сетей мобильной связи в поселениях с числом жителей от 100 до 500 человек.

После запуска станций уровень жизни жителей этих населенных пунктов существенно повысится. Они смогут не только звонить в любую точку мира, но и активно пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы, учебы, получения госуслуг, смогут смотреть онлайн видео в высоком качестве.