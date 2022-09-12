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Стартовали продажи российского препарата от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский препарат против коронавируса «Атериксен» поступил в продажу, сообщает пресс-служба фармацевтической компании «Валента фарм».

Препарат помогает организму бороться с вирус-индуцированным воспалением и тем самым минимизировать риск развития осложнений COVID-19, отмечается в сообщении. Проведенные исследования продемонстрировали высокую эффективность «Атериксена».

Новинка обладает низким уровнем токсичности и высоким профилем безопасности. При этом препарат может быть использован и для лечения других острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп.

«Валента фарм» — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. В портфель препаратов компании входят такие бренды, как «Ингавирин», «Граммидин», «Тримедат», «Тералиджен», «Феназепам», «Пантокальцин».

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Топ комментариев

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)