Стартовали продажи российского препарата от коронавируса

Российский препарат против коронавируса «Атериксен» поступил в продажу, сообщает пресс-служба фармацевтической компании «Валента фарм».

Препарат помогает организму бороться с вирус-индуцированным воспалением и тем самым минимизировать риск развития осложнений COVID-19, отмечается в сообщении. Проведенные исследования продемонстрировали высокую эффективность «Атериксена».

Новинка обладает низким уровнем токсичности и высоким профилем безопасности. При этом препарат может быть использован и для лечения других острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп.

«Валента фарм» — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. В портфель препаратов компании входят такие бренды, как «Ингавирин», «Граммидин», «Тримедат», «Тералиджен», «Феназепам», «Пантокальцин».