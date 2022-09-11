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Сябитова отправила гимнастку домой на шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Участники третьего сезона шоу «Звезды в Aфрике» соревнуются командами, первой проект покинула гимнастка Каролина Севастьянова.

В первом выпуске были образованы две команды. Это участники первого сезона в синих футболках — Вячеслав Малафеев, Вики Одинцова, Светлана Пермякова, Роза Сябитова и Стас Ярушин. А также участники второго сезона в красных футболках — Карина Кросс, Владимир Сычев, Саша Стоун, Олег Верещагин, Каролина Севастьянова.

Теперь команды сражаются за право поужинать. В первом испытании победила команда красных, но они поделились ужином с соперниками.

На голосовании вся красная команда выбрала Розу Сябитову. Синие проголосовали не единогласно, но в итоге больше голосов набрала Севастьянова.

Телеведущая и гимнастка сошлись на испытании на выбывании. В итоге победила Сябитова, она осталась в проекте, а Севастьянова ушла.

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