Названа главная проблема российской экономики

Главной проблемой для российской экономики является ее зависимость от углеводородов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов», — отметил он на Московском инвестиционном форуме.

По его словам, России необходимо «научиться работать с этой слабостью». При этом ему возразил глава Минфина Антон Силуанов, который отметил, что нефтегазовый сектор одновременно является силой России.

«Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор — дорогого тоже стоит», — сказал Силуанов.