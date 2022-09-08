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Названа главная проблема российской экономики

Источник:
«Прайм»
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Главной проблемой для российской экономики является ее зависимость от углеводородов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов», — отметил он на Московском инвестиционном форуме.

По его словам, России необходимо «научиться работать с этой слабостью». При этом ему возразил глава Минфина Антон Силуанов, который отметил, что нефтегазовый сектор одновременно является силой России.

«Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор — дорогого тоже стоит», — сказал Силуанов.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

Danilon

4 ноября - какая же это историческая дата ?! Это лишь политическая хитрость Ельцина. Вот 7 ноября- дата...