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Могилу военачальника скифской эпохи нашли в тувинском кургане

Источник:
Sibnet.ru
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Участники Южно-Сибирской экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили древнее захоронение военного начальника скифской эпохи при изучении кургана «Чинге-Тей 1» в Туве, сообщил старший научный сотрудник музея Константин Чугунов.

В Долине царей во время разбора каменной насыпи на глубине более 4 метров археологи обнаружили могилу молодого мужчины, сильно деформированную камнями.

«Вероятно, это был какой-то военачальник. Это молодой мужчина, что видно по строению зубов. Одежда и оружие декорированы золотыми украшениями в "зверином стиле". Скорее всего, это был длинный халат», — сказал на пресс-конференции Чугунов.

В могиле обнаружили железное оружие с украшениями, погребальный наряд и колчан, украшенный бляшками в виде тигров, которые стилистически пересекаются с находками в царском кургане «Аржан-2».

«Они чуть ли не по одной форме сделаны — работали те же самые мастера. Предположительно, этот человек мог хоронить того царя, так как разница по возрасту — одно поколение. Элита общества конденсирует в себе все достижения эпохи. Поскольку эти кочевники оставили после себя только эти курганы, то все это в них и находится», — сказал Чугунов.

До этого в комплексе «Чинге-Тей 1» были обнаружены восемь воинских захоронений на периферии курганской насыпи.

«Это позволяет предположить, что погребенные — представители ритуальной охраны, призванные защищать основную могилу и сопровождать в загробном мире преданного земле человека. Это, по сути, такая охрана тех, кто лежит внутри. Вот, мы нашли первого, кто лежит внутри», — сказал Чугунов.

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Тува
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