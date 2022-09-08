Кировский районный суд Новосибирска арестовал директора турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова, организовавшего тур, где при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли девять человек, в организации были найдены нарушения.

Следователи выяснили, что не было договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован, сообщает СК РФ.

Согласно информации, изложенной в материалах следствия, на маршрутах такой сложности на каждого инструктора должно приходиться не более трех альпинистов. При восхождении на вулкан Ключевская сопка группу из десяти туристов сопровождали только два гида.

Директор турфирмы свою вину не признал, отметив, что не мог повлиять на гидов и туристов. Суд арестовал мужчину, его конвоируют в Петропавловск-Камчатский, где расследуется дело.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц), части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась на покорение Ключевского 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение к вершине, а трое остались в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. На высоте около 4158 метров группа сорвалась: пять человек погибли от травм, четверо в течение следующих дней от переохлаждения.