Комедию Крыжовникова «Нина» покажут на ТНТ

Комедийный сериал «Нина» про необычную историю большой семьи во главе с хрупкой женщиной покажут на ТНТ осенью, сообщила пресс-служба канала.

Производством комедии занимался Жора Крыжовников, снявший такие кинохиты, как «Горько!», «Звоните ДиКаприо!» и «Родные».

По сюжету сериала, женщина Нина после трех браков воспитывает трех детей. Ее нынешний муж Костя — успешный бизнесмен, который обеспечивает не только детей главной героини, но и ее бывших.

Однажды Костя встречает другую женщину, которая умело им манипулирует. Нина вынуждена съехать из частного дома в старенькую квартиру, чтобы начать новую жизнь. Но ей не дают покоя предыдущие мужья.

Роль Нины в сериале исполнила Виктория Исакова. Также в проекте снялись Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Юлия Хлынина.

«Это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим – обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться», — описал сериал «Нина» Жора Крыжовников.

Дата премьеры сериала «Нина» пока не раскрывается. По информации ТНТ, проект выйдет на канале в ближайшие месяцы.