Италия, Греция, Испания и Португалия могут первыми оказаться от евро и вернуться к национальным валютам, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», — цитирует «Прайм» Васильева.

Разгорающийся энергокризис приводит к росту издержек предприятий в европейских странах, из-за чего они снижают производство или даже закрываются. На этом фоне происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров, отметил он.

По его мнению, экономические трудности, наряду с большими долгами многих стран еврозоны, продолжат способствовать нарастанию противоречий и евроскептицизму.

Португалию, Италию, Грецию, Испанию экономисты назвали группой PIGS (аббревиатура по начальным буквам названия стран). Их финансовая политика критикуется властями Евросоюза.