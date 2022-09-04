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Аналитик рассказал о готовности ряда стран отказаться от евро

Источник:
«Прайм»
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Италия, Греция, Испания и Португалия могут первыми оказаться от евро и вернуться к национальным валютам, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», — цитирует «Прайм» Васильева.

Разгорающийся энергокризис приводит к росту издержек предприятий в европейских странах, из-за чего они снижают производство или даже закрываются. На этом фоне происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров, отметил он.

По его мнению, экономические трудности, наряду с большими долгами многих стран еврозоны, продолжат способствовать нарастанию противоречий и евроскептицизму.

Португалию, Италию, Грецию, Испанию экономисты назвали группой PIGS (аббревиатура по начальным буквам названия стран). Их финансовая политика критикуется властями Евросоюза.

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