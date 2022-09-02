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Переверни календарь: главные мемы про 3 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Михаил Шуфутинский не простит, если кто-то не перевернет календарь 3 сентября. Такой посыл образовался во многих мемах про легендарную песню шансонье в последние годы. 

Впервые композиция Шуфутинского стала поводом для шуток в 2011 году, а сейчас это уже ритуал — пошутить в соцсетях про 3 сентября.

Песня «3 сентября» впервые была исполнена в 1993 году и стала визитной карточкой Шуфутинского. В 2011 году она превратилась в мем, когда сообщество МДК опубликовало фото американского рэпера Рика Росса с текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Позднее в Сети появилось много других мемов схожей тематики.

Помимо шуток, образ Шуфутинского и песню используют в рекламных целях. С цитатами из «3-го сентября» выпускают одежду, аксессуары, посуду. Третий день осени становится поводом устроить вечеринку в стиле Шуфутинского, или «горящих костров рябин».

Шуфутинский признался, что накануне 3 сентября в его жизни начинается очень много движения. Он думает, что бы еще такого сделать, чтобы развлечь аудиторию. Часто в этот день артист дает концерты, где обязательно звучит известная песня.

Певец Егор Крид решил присоединиться к славе шансон-исполнителя и записал свое «3 сентября», добавив к оригинальному припеву собственные рэп-куплеты. «Играет новыми красками с новым смыслом», — сказал Крид о песне.

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