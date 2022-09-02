Егор Крид изменил «3 сентября» Шуфутинского

Егор Крид выпустил песню «3 сентября» с Михаилом Шуфутинским, добавив в нее свои рэп-куплеты.

«3 сентября теперь играет новыми красками с новым смыслом. <…> Слушайте везде и учите слова нового шлягера», — написал Крид в соцсетях.

Премьера трека «3 сентября» Крида состоялась в ночь с 1 на 2 сентября, в пятницу также выйдет клип на песню.

С новыми куплетами хит Шуфутинского омолодился. В песне остался первый куплет и припев оригинала, который поет сам шансонье. Но аранжировка композиции стала более динамичной.