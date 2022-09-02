Блогер Варламов сравнил «муравейники» Красноярска и Южной Кореи

Блогер Илья Варламов в выпуске блога сравнил, как строят многоквартирные высотки в Красноярске и Южной Корее, сибирский город он раскритиковал.

Варламов показал «муравейник» в городе Сондо в 30 километрах к юго-западу от Сеула. Его он сравнил с красноярским микрорайоном «Белые росы». Сопоставление оказалось не в пользу Красноярска.

«Наше главное отличие от корейцев: при такой же ужасной и примитивной муравьиной архитектуре с гигантскими многоэтажками у нас нет благоустройства. Вы сами помните, как сдаются наши дома — со строймусором, парковкой, асфальтом, без единого деревца. Это, конечно, просто беда и катастрофа», — сказал на своем канале на Youtube Варламов.

Блогер отметил, что корейцы в отличие от красноярцев сразу благоустраивают такие жилые комплексы. Они строят дороги, делают благоустройство, а потом уже строят дома.