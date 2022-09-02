Блогер Варламов сравнил «муравейники» Красноярска и Южной Кореи

Блогер Илья Варламов в выпуске блога сравнил, как строят многоквартирные высотки в Красноярске и Южной Корее, сибирский город он раскритиковал.
Варламов показал «муравейник» в городе Сондо в 30 километрах к юго-западу от Сеула. Его он сравнил с красноярским микрорайоном «Белые росы». Сопоставление оказалось не в пользу Красноярска.
«Наше главное отличие от корейцев: при такой же ужасной и примитивной муравьиной архитектуре с гигантскими многоэтажками у нас нет благоустройства. Вы сами помните, как сдаются наши дома — со строймусором, парковкой, асфальтом, без единого деревца. Это, конечно, просто беда и катастрофа», — сказал на своем канале на Youtube Варламов.
Блогер отметил, что корейцы в отличие от красноярцев сразу благоустраивают такие жилые комплексы. Они строят дороги, делают благоустройство, а потом уже строят дома.
Asd10Труп России не приплыл по течению Леты... Гиена Европы проголодалась.)))
Siberian sinner"Остыли реки и земля остыла,Но я замёрзнуть не боюсь!Это в Мюнхене я всё грустила...Это в Кракове я...
Asd10Писали, что зеля че та с поляками мутит в засос... Поляки вами видать побрезговали.
sib_man9крокодилы мечтали о шкуре медведя но уж скоро будут грызть друг у друга что-то другое , совсем традиционное...