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Путин простился с Горбачевым до официальной церемонии

Источник:
РБК
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Президент России из-за графика не сможет посетить похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Перед выездом (в Калининград) президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем», — цитирует РБК Пескова.

Говоря о статусе похорон экс-президента, Песков заявил, что в них будут элементы госпохорон, в частности почетный караул. Кроме того, государство окажет помощь в их организации.

Прощание с Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Оно пройдет в Колонном зале Дома союзов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...

d6w58vnowu

а при каком процентном соотношении она перестаёт быть российской и начинает продаваться по рыночной цене?🤔