Путин простился с Горбачевым до официальной церемонии

Президент России из-за графика не сможет посетить похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Перед выездом (в Калининград) президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем», — цитирует РБК Пескова.

Говоря о статусе похорон экс-президента, Песков заявил, что в них будут элементы госпохорон, в частности почетный караул. Кроме того, государство окажет помощь в их организации.

Прощание с Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Оно пройдет в Колонном зале Дома союзов.