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Wink представил новые фильмы и сериалы сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Русалки»

Мистический детектив «Русалки», китайский боевик «Битва на озере» и еще десяток премьер увидят пользователи видеосервиса Wink в сентябре.

Среди самых ярких премьер — детективный сериал «Русалки». По сюжету, следователь Рита выясняет обстоятельства смерти своей сестры-близнеца, которую нашли мертвой после 14 лет поиска.

Полный график премьер:

  • Медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» — 2 сентября
  • Военно-морская комедия «Нахимовцы» — 8 сентября
  • Молодежная драма «Стая» — 9 сентября
  • Детективный сериал «Русалки» — 10 сентября
  • Китайский боевик «Битва на озере» — 15 сентября
  • Новогодняя комедия «Папа поневоле» — 15 сентября
  • Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» — 15 сентября
  • Пятый сезон сериала «Рассказ служанки» — 15 сентября
  • Китайский боевик «Битва на озере 2» — 22 сентября
  • Фестивальный фильм «Огород» — 22 сентября
  • Криминальная драма «Беспредельщики» —22 сентября

Также в видеосервисе Wink с 1 сентября доступен фильм 1997 года «Достучаться до небес», который повторно вышел в кинопрокате России. Скоро в Wink появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).

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