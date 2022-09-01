Wink представил новые фильмы и сериалы сентября

Мистический детектив «Русалки», китайский боевик «Битва на озере» и еще десяток премьер увидят пользователи видеосервиса Wink в сентябре.

Среди самых ярких премьер — детективный сериал «Русалки». По сюжету, следователь Рита выясняет обстоятельства смерти своей сестры-близнеца, которую нашли мертвой после 14 лет поиска.

Полный график премьер:

Медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» — 2 сентября

Военно-морская комедия «Нахимовцы» — 8 сентября

Молодежная драма «Стая» — 9 сентября

Детективный сериал «Русалки» — 10 сентября

Китайский боевик «Битва на озере» — 15 сентября

Новогодняя комедия «Папа поневоле» — 15 сентября

Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» — 15 сентября

Пятый сезон сериала «Рассказ служанки» — 15 сентября

Китайский боевик «Битва на озере 2» — 22 сентября

Фестивальный фильм «Огород» — 22 сентября

Криминальная драма «Беспредельщики» —22 сентября

Также в видеосервисе Wink с 1 сентября доступен фильм 1997 года «Достучаться до небес», который повторно вышел в кинопрокате России. Скоро в Wink появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).