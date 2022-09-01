Wink представил новые фильмы и сериалы сентября

Фото: © кадр из сериала «Русалки»
Мистический детектив «Русалки», китайский боевик «Битва на озере» и еще десяток премьер увидят пользователи видеосервиса Wink в сентябре.
Среди самых ярких премьер — детективный сериал «Русалки». По сюжету, следователь Рита выясняет обстоятельства смерти своей сестры-близнеца, которую нашли мертвой после 14 лет поиска.
Полный график премьер:
- Медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» — 2 сентября
- Военно-морская комедия «Нахимовцы» — 8 сентября
- Молодежная драма «Стая» — 9 сентября
- Детективный сериал «Русалки» — 10 сентября
- Китайский боевик «Битва на озере» — 15 сентября
- Новогодняя комедия «Папа поневоле» — 15 сентября
- Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» — 15 сентября
- Пятый сезон сериала «Рассказ служанки» — 15 сентября
- Китайский боевик «Битва на озере 2» — 22 сентября
- Фестивальный фильм «Огород» — 22 сентября
- Криминальная драма «Беспредельщики» —22 сентября
Также в видеосервисе Wink с 1 сентября доступен фильм 1997 года «Достучаться до небес», который повторно вышел в кинопрокате России. Скоро в Wink появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).
ld_andreyОколо 30 миллионов человек страна потеряла от постперестроечных времен, они просто "не вписались в рынок",...
pepelmetalДля русофобов и предателей да!
М. АлейниковДа, россия для не многих россиян. Остальные устали уже от издевательств.
УдавиковТак-то цены уже выросли и растут дальше.И как это морально можно подготовиться к росту цен, социологи...