Забайкальская авиакомпания закупит самолеты «Байкал»

Авиакомпания «Аэросервис» закупит семь легких многоцелевых самолетов «Байкал» у Уральского завода гражданской авиации, сообщает пресс-службе УЗГА.

Поставки воздушных судов намечены на 2025-2028 годы. Уральский завод гражданской авиации поможет «Аэросервису» подготовить летный и технический состав.

«Мы надеемся на "Байкал", представленный нам в варианте с российским двигателем. Он станет хорошей сменой для эксплуатируемых сегодня однодвигательных самолетов, а на части маршрутов заместит двухдвигательный Л-410 (чешский самолет)», — сказал гендиректор авиакомпании «Аэросервис» Герман Бобров.

Завод сделает специальную комбинированную компоновку. Она будет предусматривать возможность одновременной перевозки пассажиров и коммерческого груза.

«Байкал» – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.