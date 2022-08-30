Небензя ответил на призыв США «скинуться» на Афганистан

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану призвал США вернуть украденные у афганского народа деньги.

Постпред США Линду Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы вносит малый вклад в решение проблем Афганистана. «Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», — цитирует ТАСС Небензю.

«Циничность таких заявлений просто поражает. Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. Вместо того чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам», — заявил российский дипломат.

"Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам. А для начала нужно вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану», — заявил Небензя.