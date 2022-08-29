Росгвардеец в Бурятии спас кошку с помощью массажа сердца

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии спас кошку, которая надышалась угарным газом на пожаре, он сделал ей массаж сердца, сообщает пресс-служба ведомства.

После пожара в одной из квартир в многоэтажном доме Октябрьского района Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали плач женщины, на руках которой умирал кот.

«Мы вывели хозяйку с котом на улицу. Минут двадцать я приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, продувал. Кот пришел в себя, но состояние его было тяжелым. Позже приехала соседка и отвезла кота в ветеринарную клинику», — рассказал старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Александр Суворов.

Как оказывать первую медицинскую помощь животным, Суворов изучал по специальной литературе. У него дома у него живут три кошки, одна из них инвалид, а также две собаки.

Позже мужчина обзванивал ветеринарные клиники, чтобы узнать дальнейшую судьбу кота, но, к сожалению, не нашел учреждение, куда поступало бы животное с отравлением угарного газа.