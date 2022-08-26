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Пьяный в «хлам» сотрудник посольства США в Москве попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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МИД России опубликовал видео со «смертельно» пьяным охранником посольства США и призвал Госдепартамент «доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы» в Москве.

На видеокамеры попал американский морпех Наварро Николас Сторми 1995 года рождения. Американская морская пехота традиционно охраняет диппредставительства США за рубежом. Именно в таком подразделении в Москве служит загулявший американец.

На видео Сторми в пять часов утра «героически», пешком добирается до здания американского посольства. Он пытается попасть внутрь, в чем ему помогают сотрудники российской полиции. «Борьба с нами — дело изматывающее», — прокомментировали историю в МИД России.

Ролик также разместила у себя в Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Наварро one love», — написала она.

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