Пьяный в «хлам» сотрудник посольства США в Москве попал на видео

МИД России опубликовал видео со «смертельно» пьяным охранником посольства США и призвал Госдепартамент «доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы» в Москве.

На видеокамеры попал американский морпех Наварро Николас Сторми 1995 года рождения. Американская морская пехота традиционно охраняет диппредставительства США за рубежом. Именно в таком подразделении в Москве служит загулявший американец.

На видео Сторми в пять часов утра «героически», пешком добирается до здания американского посольства. Он пытается попасть внутрь, в чем ему помогают сотрудники российской полиции. «Борьба с нами — дело изматывающее», — прокомментировали историю в МИД России.

Ролик также разместила у себя в Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Наварро one love», — написала она.