Ford показал фары дополненной реальности

Компания Ford тестирует фары дополненной реальности, способные проецировать на дорогу предупреждающие знаки, навигационные подсказки и оповещать об ограничении скорости.

Разработчики показали тестирование на видео. Фары способны оповещать об изменении погодных условий, резких подъемах и спусках. Подключение к навигатору позволит видеть рекомендации по маршруту прямо перед автомобилем, без необходимости отвлекаться на смартфон или бортовой компьютер.

О пешеходах новинка тоже позаботится. Фары «нарисуют» «зебру» перехода, если она плохо видна и дополнят недостающую разметку.

Ford не первый автопроизводитель, разработавший фары, способные проецировать на дорогу предупреждения. Это уже умеют Mercedes-Benz S-Class и новый Range Rover Sport.