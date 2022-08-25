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Ford показал фары дополненной реальности

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ford тестирует фары дополненной реальности, способные проецировать на дорогу предупреждающие знаки, навигационные подсказки и оповещать об ограничении скорости.

Разработчики показали тестирование на видео. Фары способны оповещать об изменении погодных условий, резких подъемах и спусках. Подключение к навигатору позволит видеть рекомендации по маршруту прямо перед автомобилем, без необходимости отвлекаться на смартфон или бортовой компьютер.

О пешеходах новинка тоже позаботится. Фары «нарисуют» «зебру» перехода, если она плохо видна и дополнят недостающую разметку. 

Ford не первый автопроизводитель, разработавший фары, способные проецировать на дорогу предупреждения. Это уже умеют Mercedes-Benz S-Class и новый Range Rover Sport.

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