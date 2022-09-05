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Минус 4 кило: как похудеть на арбузе

Источник:
Роскачество
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Фото: © Sibnet.ru
Арбузная диета поможет скинуть до четырех килограммов за несколько дней и, в отличие от многих других, без вреда для здоровья. Главное — не переусердствовать, чтобы не увидеть в зеркале опухшее лицо. Медики дали советы — как правильно чистить организм и худеть на арбузах.

Сколько можно сбросить на арбузной диете?

«За два-три дня можно сбросить два-четыре килограмма. Все, конечно, зависит от исходного веса: чем больше он был изначально, тем больше уйдет за первые дни диетического питания», — объясняет доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

В 100 граммах арбуза всего 38 килокалорий, а воды много. Насыщает он довольно быстро и зачастую уже после одного увесистого ломтика чувство голода проходит.

А не опасно ли есть только арбуз?

Вообще, диетологи не одобряют монодиеты, относя их к разряду экстренных мер по снижению веса. Почти ни одна из них не может полностью обеспечить организм разнообразием необходимых витаминов и минералов. 

Но арбуз — тот редкий случай, когда монодиета может быть полноценной! Арбуз можно есть весь день вместо другой пищи и не страдать от нехватки витаминов и микроэлементов. 

Его бархатистая мякоть содержит: белки, клетчатку, пектины, фруктозу, витамины, калий, магний, кальций, железо и натрий.

Сколько арбуза съедать в день, чтобы похудеть?

Усердствовать нужно с умом. Конечно, можно съесть за день и 15-  килограммовый плод, но такое количество сочной мякоти даст чувство тяжести, приведет к отекам и, вероятно, отвращению даже при мысли об арбузе. 

Арбуз еще и хорошее мочегонное средство, и при переедании человек рискует потерять большое количество времени на походы в туалет.

Арбуз нельзя есть людям с расстройствами желудка, при остром панкреатите, тяжелых заболеваниях простаты и поджелудочной железы, наличии камней во внутренних органах.

Поэтому больше килограмма арбуза в день употреблять не рекомендуется. Это количество лучше разделить на пять-шесть частей и подъедать их в течение дня.

А если все равно очень хочется есть?

Повышенный аппетит можно приглушить водой или зеленым чаем. На арбузной диете можно пить столько воды, сколько требуется организму. А если вода не помогает и голод терзает желудок, то — в помощь черный хлеб.

Кусочек черного хлеба во время каждого приема пищи (арбуза) не увеличит вес, в 100 граммах ржаной булки всего 174 калории. То есть сочетание витаминов и минералов, содержащихся в арбузе, делает приемы пищи полезными, а быстрые углеводы в хлебе — сытными.

А можно солить хлеб?

Присыпать хлеб солью или сахаром не стоит. Хлеб и так содержит соль. Кроме того, любые приправы вообще лучше исключить из рациона на время диеты. 

И сахар, и соль — усилители вкуса, они разжигают аппетит. В итоге можно съесть больше, чем нужно. К тому же во время арбузной диеты в организм вместе с мякотью плода поступает большое количество воды. А соль задерживает воду в организме, повышая давление в сосудах. 

Сколько можно держать арбузную диету?

Максимальный срок арбузной монодиеты — четыре дня. При всем многообразии витаминов и минеральных веществ их все же недостаточно для длительной диеты. Если придерживаться ее дольше, часть витаминов организм будет недополучать, что неизбежно приведет к проблемам со здоровьем.

Как выбрать самый сладкий арбуз

Если человек очень любит арбуз и не хочет отказываться от диеты, то можно устраивать разгрузочные дни. Одного-двух в неделю будет достаточно. Правила и ограничения такие же, как и при монодиете.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Еда #Фитнес
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Топ комментариев

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...