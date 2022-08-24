НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Приложение Wink стало обязательным

Источник:
Sibnet.ru
590 1
Фото: © Sibnet.ru

Фирменное приложение цифрового видеосервиса Wink от Ростелекома попало в список обязательных для предварительной установки на Smart-TV, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На умных телевизорах обязательными также станут приложения «Яндекса», сервисы Rutube, VK Video, Ivi, Premier, «КиноПоиск», Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим».

Предварительная установка программ стартует с 1 января 2023 года. Новый закон призван установить справедливые правила игры и конкуренции с иностранным бизнесом — государство тем самым пытается стимулировать спрос на отечественные решения.

Wink включает порядка трехсот телеканалов и около 60 тысяч единиц контента. Сервис доступен на любом экране: от домашнего телевизора до смартфона, при этом к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств одновременно.

Еще по теме
«Дом Дракона» появился в Wink
Wink пополнил коллекцию эксклюзивных фильмов
Wink собрал лучшие фильмы в переводе «Гоблина»
Начались съемки сериала «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой
смотреть все
Новости #Wink #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Приложение Wink стало обязательным
Предварительная установка программ на цифровые устройства станет обязательной с 1 января 2023 года
Бесконтактный платеж смартфоном
Одним касанием: как работает NFC
Эта технология используется при бесконтактных платежах, еще с ее помощью можно передавать информацию и иногда даже заряжать гаджеты
 Сим карта и карта памяти на лотке смартфона
#Оборудование
Как выбрать SD‑карту для смартфона
От правильного выбора карты памяти зависит качество ее работы на конкретном смартфоне, а еще это помогает сэкономить
 Пользователь смартфона и ноутбука
#Интернет
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
12 августа
Одним касанием: как работает NFC
27 июля
Как выбрать SD‑карту для смартфона
28 июня
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
15 июня
Internet Explorer больше нет: что нужно знать
 Смотреть все