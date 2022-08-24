Приложение Wink стало обязательным

Фирменное приложение цифрового видеосервиса Wink от Ростелекома попало в список обязательных для предварительной установки на Smart-TV, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На умных телевизорах обязательными также станут приложения «Яндекса», сервисы Rutube, VK Video, Ivi, Premier, «КиноПоиск», Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим».

Предварительная установка программ стартует с 1 января 2023 года. Новый закон призван установить справедливые правила игры и конкуренции с иностранным бизнесом — государство тем самым пытается стимулировать спрос на отечественные решения.

Wink включает порядка трехсот телеканалов и около 60 тысяч единиц контента. Сервис доступен на любом экране: от домашнего телевизора до смартфона, при этом к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств одновременно.