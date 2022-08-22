Мастера в Томске вырезали из дерева дуэль Пушкина и Дантеса

Мастера из Хабаровского края сделали из дерева композицию «Эффект бабочки», они изобразили дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса, сообщает правительство Томской области.

Работа, на которой показан момент попадания пули в Пушкина, стала лучшей в номинации «Парковая скульптура». Ее изготовили ребята из Хабаровского края Илья Текин и Данил Цой.

В номинации «Резчики по дереву» победил Олег Гладков (Алтайский край), который вырезал из массива дерева «Книгу о Пилате». Организаторы сообщили ТАСС, что сумма призовых не разглашается.

В самом массовом турнире международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» — конкурсе «Деревянное мастерство» — приняли участие 95 мастеров из 25 регионов России, Казахстана и Монголии.