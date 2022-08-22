НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Мастера в Томске вырезали из дерева дуэль Пушкина и Дантеса

Источник:
Sibnet.ru
497 1

Мастера из Хабаровского края сделали из дерева композицию «Эффект бабочки», они изобразили дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса, сообщает правительство Томской области.

Работа, на которой показан момент попадания пули в Пушкина, стала лучшей в номинации «Парковая скульптура». Ее изготовили ребята из Хабаровского края Илья Текин и Данил Цой. 

В номинации «Резчики по дереву» победил Олег Гладков (Алтайский край), который вырезал из массива дерева «Книгу о Пилате». Организаторы сообщили ТАСС, что сумма призовых не разглашается.

В самом массовом турнире международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» — конкурсе «Деревянное мастерство» — приняли участие 95 мастеров из 25 регионов России, Казахстана и Монголии.

Еще по теме
Таяние ледников ускорилось в Горном Алтае
«Праздник топора» стартовал в Томской области
Треть сибиряков решили меньше тратить на питомцев
Физики разработали биоуголь из скорлупы кедрового ореха
смотреть все
Сибирь #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Дом Дракона»: что известно про приквел «Игры Престолов»
20.08.2022 23:44
info.sibnet.ru
«Песочный человек»: культовый комикс стал сериалом
14.08.2022 00:30
info.sibnet.ru
«Добыча»: возвращение инопланетного Хищника
10.08.2022 08:11
info.sibnet.ru
Как «Сверхъестественное»: лучшие фильмы про нечисть
29.07.2022 23:53
Самое популярное
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Обсуждение (1)
Картина дня
Шольц заверял Путина, что Украины не будет в НАТО еще 30 лет
Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»
Создатель «Спутника V» переделал вакцину из-за новых штаммов
Подсчитан средний пробег автомобиля в России за год
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
47
Россия прирастет новыми федеральными округами
45
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
35
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20