Россия прирастет новыми федеральными округами

После военной спецоперации на месте Украины будут сформированы Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа, заявил депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

«В каком формате войдут в состав Российской Федерации те регионы, что сейчас называются Украиной, это уже вопрос технический», — сказал Вассерман в эфире подкаста «Законный вопрос».

Отвечая на вопрос о том, какой он видит судьбу Украины в ближайшем будущем, Вассерман заявил, что «как и любая террористическая организация, она должна быть полностью ликвидирована».

По мнению депутата, будут созданы два федеральных округа. Новороссийский округ займет территории от Харькова через Донбасс и далее по побережью Черного моря. Остальное будет относиться к Юго-Западному округу.