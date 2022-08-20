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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия прирастет новыми федеральными округами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

После военной спецоперации на месте Украины будут сформированы Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа, заявил депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

«В каком формате войдут в состав Российской Федерации те регионы, что сейчас называются Украиной, это уже вопрос технический», — сказал Вассерман в эфире подкаста «Законный вопрос».

Отвечая на вопрос о том, какой он видит судьбу Украины в ближайшем будущем, Вассерман заявил, что «как и любая террористическая организация, она должна быть полностью ликвидирована».

По мнению депутата, будут созданы два федеральных округа. Новороссийский округ займет территории от Харькова через Донбасс и далее по побережью Черного моря. Остальное будет относиться к Юго-Западному округу.

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