Минобрнауки до 1 сентября изменит правила приема в вузы

Минобрнауки России до 1 сентября внесет изменения в правила приема в вузы, сообщил глава министерства Валерий Фальков в ходе визита в Крым.

По его словам, скорректированные правила должны давать возможность поступить в вузы с первого раза в одинаково равных условиях всем наиболее способным и подготовленным абитуриентам.

Кроме того, система должна быть выстроена таким образом, чтобы не только 30-40 лучших столичных университетов имели преимущества, но и была возможность гармонично развиваться другим вузам, подчеркнул Фальков.

По словам министра, в этом году из-за цифровых технологий обострилась конкуренция за места среди абитуриентов. Если раньше условно за 50 бюджетных мест в вузе конкурировало 500 человек, то теперь 5 тысяч.

«С учетом этих обстоятельств скорректируем определенным образом правила приема, мы сейчас обсуждаем. И до 1 сентября мы соответствующим образом скорректируем правила приема», — сказал министр.