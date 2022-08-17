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Светофоры с обратным отсчетом отключили в Красноярске из‑за аварий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Светофоры с обратным отсчетом на магистральных улицах Красноярска отключили из-за роста аварий в этих местах, сообщил первый замминистра транспорта края Ренат Даутханов.

По его словам, в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Красноярска провели исследования, которые показали, что обратный отсчет на светофорах увеличивает число аварий с участием машин и пешеходов.

«На некоторых участках дорог, где стоят такие светофоры с обратным отсчетом, возникали конфликты между пешеходами и автомобилистами. Люди привыкли ориентироваться исключительно по цифрам на табло, не обращая внимания на сигналы самого светофора. Поэтому на магистральных улицах Красноярска светофоры с обратным отсчетом пока отключили — будет идти наблюдение ситуации на дорогах», — сказал Даутханов в эфире «7 канала Красноярск».

Если наблюдение покажет, что после отключения табло аварий и наездов станет меньше, то тогда управление будет добиваться того, чтобы обратный отсчет был отключен навсегда. Если на каких-то участках дорог таких изменений не будет, то тогда обратный отсчет там можно будет включить обратно.

«Года два назад был подобный случай на автодороге "Енисейский тракт", когда школьница, выйдя из автобуса, ожидала зеленый сигнал светофора, а он не успел переключиться после таймера — из-за чего школьница начала переходить дорогу по таймеру, а не по зеленому сигналу, после чего попала под машину. В тот раз все обошлось без серьезных последствий. Таких случаев — достаточно», — сказал начальник отдела мониторинга УДИБа Роман Васильев.

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Сибирь #Красноярск #Автоправо
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